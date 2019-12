Glatte Straße unterschätzt

Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Morgen auf der Staatsstraße 2203 in Höhe Isling ereignete. Eine Autofahrerin geriet, offensichtlich aufgrund der glatten Straße, auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem aus Burkheim kommenden Lkw zusammen. Die Fahrzeuglenkerin, in deren Personenwagen sich auch noch ein Kleinkind befand, musste ärztlich versorgt werden. Das Kind wurde nicht verletzt. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Foto: Radziej