Glatte Fahrbahn: Auto rutscht aus der Kurve

Stellenweise

schwierige Straßenverhältnisse herrschten am Donnerstagmorgen im Altlandkreis Bad Brückenau. Das bekam ein 60-jähriger Autofahrer - dank Sicherheitsgurt zumindest für ihn nicht zu schmerzhaft - zu spüren, als er im Sinngrund zwischen Wildflecken und der Staatsstraße Richtung Bad Brückenau unterwegs war. Für seinen Wagen sah das allerdings anders aus. Das Fahrzeug des Mannes kam in einer leichten Kurve bei überfrierender Nässe von der Fahrbahn ab und landete im Grün rechts der Fahrbahn. Das Auto kippte auf die Seite. Aussteigen konnte der Fahrer aus eigener Kraft. Er blieb unverletzt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol