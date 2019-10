Unbekannte haben am Sonntagabend in der Ludwigstraße die gläserne Eingangstüre zu einem Geldautomaten mit Gewalt geöffnet und so beschädigt, dass sie nur noch an einer Angel hing. Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker befinden sich dort in einem mit Glas umbauten Vorraum eines Bekleidungsgeschäftes. Ein Zeuge meldete das gegen 21.15 Uhr der Polizei. Da die Tür drohte herauszufallen, wurde die Feuerwehr verständigt. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol