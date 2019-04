Glasscheiben eingeworfen

Drei Glasscheiben eines Nebengebäudes in der Raiffeisenstraße sind zwischen dem 24. und dem 26. April eingeschlagen worden. Die Fenster sind von dem Gehweg aus zugänglich und wurden möglicherweise durch randalierende Jugendliche ohne erkenntlichen Grund beschädigt, so die Polizei. An der Lagerhalle entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, entgegen. pol