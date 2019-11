Glasscheibe eingetreten

In der Nacht zum Mittwoch, kurz nach Mitternacht, erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung, dass in einem Reihenhaus im Stadtteil Garitz in der Schönbornstraße die Glasscheibe zu einer Mietwohnung einer jungen Frau von einem bisher Unbekannten eingetreten wurde. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, schreibt die Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer konnte im Tatzeitraum etwas beobachten? Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol