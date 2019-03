Glasscheibe an Haustür eingeschlagen

Mit der Faust hat ein junger Mann eine Haustüre eingeschlagen und erlitt Schnittwunden. Am Donnerstag, gegen 22 Uhr, klingelte ein junger Mann, stark angetrun-ken, an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses am Ostring Sturm. Als der Woh-nungsmieter die Tür öffnete, forderte dieser den jungen Mann auf, das Grundstück zu verlassen und schloss die Haustür. Anschließend klingelte der junge Mann erneut Sturm und schlug nach kurzer Zeit mit seiner Faust ein Loch in die Glasscheibe der Tür. pol