In der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 1.30 Uhr, ist in Forchheim eine Glasscheibe des Wartehäuschens einer Bushaltestelle komplett beschädigt worden. Die Scheibe wurde offensichtlich mit einem Stein eingeworfen. Es handelt sich um die Bushaltestelle in der Adenauer-Allee in Höhe des Friedhofes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900 in Verbindung zu setzen.