Glasmurmel trifft Heckscheibe

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Sassanfahrt wurde am Dienstag zwischen 4.45 und 8.15 Uhr ein abgestellter VW Up beschädigt. Wie die Polizei bei der Aufnahme feststellte, war die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einer rund 15 Millimieter großen Glasmurmel beschossen worden. Der Sachschaden an der Heckscheibe beträgt geschätzte 500 Euro. pol