Am Samstag, 7. Dezember, duftet es in Fabrikschleichach wieder nach Waffeln und gebrannten Mandeln, denn in dem kleinen Ort im Steigerwald findet zum 22. Mal der "Glashütter Weihnachtsmarkt" statt.

Rund um das alte Schulhaus, in der "Kaserne" und in der Keramikwerkstatt freuen sich um die 30 Händler und Hobbybastler, die Besucher mit ihren Angeboten in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Reichhaltiges Angebot

Von 11 bis 19 Uhr warten auf die Gäste viel Selbstgemachtes, Genähtes, Gehäkeltes, Töpferwaren und Holzarbeiten, Körbe und Adventsgestecke, Plätzchen, Rapsöl aus eigener Herstellung, Kren- und Wildprodukte, Christbäume und so einiges mehr. Für die Kinder dreht sich wie jedes Jahr das Karussell. Am Dorfbrunnen hämmert der Schmied das glühende Eisen zu Kunstwerken und in diesem Jahr können Kinder ab 13 Uhr selbst Kakaorührer oder Glückshufeisen schmieden.

Der Nikolaus kommt

Wie immer wird um 16 Uhr der Nikolaus mit Geschenken erwartet. Mit Einbruch der Dunkelheit ertönen adventliche Lieder, gespielt von der Blaskapelle "Rauhe Ebrach".

Wer innehalten und dem Alltagsstress entfliehen möchte, ist zu der kurzen Meditation "Zehn Minuten Zeit für mich" um 15 Uhr, 16 Uhr und um 17 Uhr in die Dorfkirche eingeladen. Falls es die Witterung zulässt, ist auf dem zugefrorenen Dorfweiher Schlittschuhlaufen möglich. red