Glasfenster in St. Kunigund

Die KAB im Seelsorgebereich Bamberg-Ost und die KEB - Katholische Erwachsenenbildung Bamberg laden zu einer Veranstaltung am Dienstag, 9. Juli, um 19 Uhr in die Werktagskirche St. Kunigund ein: "Die Glasfenster in der Werktagskirche von St. Kunigund". Was sagen uns die alttestamentlichen Szenen und Gestalten der Fenster, das erklärt und deutet Pfarrer i. R. Josef Eckert. Egino Weinert schuf die Entwürfe für die von Hans Linden hergestellten Glasfenster. Zum Kirchweihfest 1988 wurden sie eingesetzt und gesegnet. Sie zeigen alttestamentliche Szenen und Gestalten, die schon seit der Zeit der Kirchenväter auf das Neue Testament hin ausgelegt werden. Die Veranstaltung ist kostenlos. Nach dieser Veranstaltung lädt die KAB zu einem Beisammensein mit Brotzeit in den Kunigundensaal ein. red