Glasfaserverlegung geht voran

Nach dem Baugebiet Sonnenleite in Oberlauter erschließt die SÜC nun das Baugebiet Blauer Hügel II in Unterlauter mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus. Von der Erschließungsmaßnahme profitierten auch die Anwohner der umliegenden Straßen Seerangen und Esbacher Ring sowie Teile des Rosenauer Wegs; dort seien nun ebenfalls direkte Glasfaseranschlüsse möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Über den Glasfaseranschluss würden vom Provider SÜC/Dacor GmbH derzeit Bandbreiten bis 1000 Mbit/s für Privatkunden angeboten. Der herausragende Vorteil eines Glasfaseranschlusses sei die nahezu verlustfreie Übertragungsgeschwindigkeit, bei der die gebuchte Geschwindigkeit auch tatsächlich bis ins Haus zur Verfügung stehe.

Auch Bürgermeister Sebastian Straubel freut sich über die Maßnahme. "Wir kommen unserem Ziel der Breitbandversorgung mit Glasfaser bis ins Haus wieder ein großes Stück näher", sagte er kürzlich. red