Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag bis Mittwoch vermutlich beim Rangieren in der Sudetenstraße an der Ecke zur Hans-Räbel-Straße einen Glasfaserkasten der Stadtwerke Forchheim beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Wer den Vorfall in Forchheim beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 09191/7090-0.