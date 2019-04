Glasfaser für Grundschule

Die Mitglieder des Kasendorfer Marktgemeinderats kommen am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr zu seiner Sitzung im Rathaus zusammen. Dabei geht es um einen Erlaubnisantrag zur Durchführung verschiedener Maßnahmen am Baudenkmal Papiermühle bei Heubsch 43. Weitere Themen sind die Beschilderung des Kreuzungsbereichs in Heubsch an der Einmündung "Am Fichtig" sowie die Auftragsvergabe zur Glasfaseranbindung der Grundschule Kasendorf. red