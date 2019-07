Glasfaser direkt bis ins Gebäude

Zahlreiche Schulen und Gemeinden haben vom Bayerischen Finanzministerium ihre Breitband-Förderbescheide erhalten. "Unsere Breitband-Strategie ist genau richtig für Bayern und ermöglicht Glasfaser bis ins Haus. Die Gemeinden entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit wo dies geschieht", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) bei der Übergabe der Breitband-Förderbescheide an die Kommunen in Nürnberg. Demnach erhält Geroda: 744 533 Euro, Riedenberg 239 832 Euro und Schondra: 454 135 Euro.

Zusätzlich profitieren Schulen, im Landkreis Bad Kissingen sind dies die Freiherr-von-Lutz-Grundschule Münnerstadt (46 878 Euro), die Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt (46 878 Euro), die Grundschule Burkardroth (17 530 Euro), die Grundschule Thulbatal Oberthulba (14 188 Euro), die Grundschule Wartmannsroth (50 000 Euro), die Grundschule Zeitlofs (50 000 Euro), die Mittelschule Burkardroth (33 268 Euro) sowie die Mittelschule Thulbatal Oberthulba (14 188 Euro).

"Unsere Breitbandförderung ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums", unterstrich Füracker. "Nur wo Breitband vorhanden ist, werden Arbeitsplätze entstehen und erhalten." Nach Abschluss der aktuell laufenden Baumaßnahmen würden mindestens 98 Prozent der bayerischen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein.

Ziel der aktuellen Förderprojekte sei es, diese Flächendeckung weiter zu steigern und die Glasfaser möglichst bis in die Gebäude zu verlegen. Die Gemeinden in Unterfranken engagierten sich stark beim Breitbandausbau. In Unterfranken befänden sich mit 304 Gemeinden 99 Prozent im Förderverfahren, heißt es in einem Schreiben an die Presse. red