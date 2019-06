Marktleugast 19.06.2019

Glasfaser auf der Tagesordnung

Am Donnerstag, 27. Juni, findet um 19 Uhr die nächste Sitzung des Marktgemeinderates im Bürgersaal in Marktleugast, statt. Behandelt werden der Folgeantrag für die Förderung der Jugendsozialarbeit an ...