Glascafé geschlossen

Das Glascafé der Werkstätten St. Joseph bleibt bis auf Weiteres wegen eines großen Wasserschadens geschlossen. Besonders am Mittwoch ist das Café zur Mittags- und Kaffeezeit sehr beliebt. Nach Einschätzung der Fachleute werden die umfangreichen Sanierungsarbeiten mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen. "Dies bringt natürlich enorme organisatorische Aufgaben mit sich", so Geschäftsführer Hartmut Springfeld. Er und seine Mitarbeiter müssen sich nun nicht nur um die Verlagerungen der Produktionsgruppen und deren räumliche Unterbringung kümmern, sondern auch Verwaltung, Logistik, Hausmeisterei und Verlegung der Verkaufsstätten organisieren. sm