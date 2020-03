Glas gegen Langeweile

Es wird der Tag kommen, in diesen laaangen Corona-Ferien, da sind alle Malbücher ausgemalt, alle Puppen gewickelt und gefüttert und alle Barbies zum hundertsten Mal an- und ausgezogen und es kommt der Satz, vor dem uns Mamis wohl am meisten graut: "Mir ist laaaangweilig!" Langeweile ist gut. Auch in Corona-Zeiten. Sie fördert die Kreativität. Doch in fünf Wochen ist ein kleiner Impulsgeber vielleicht gar nicht so schlecht. Wir nennen es "Gegen die große Langeweile"-Glas. Und dafür braucht es gar nicht viel. Man nehme ein Glas gefüllt mit lauter kleinen Zettelchen. Auf jedem Zettelchen steht eine Spielidee, ganz nach den Vorlieben Ihrer Kinder. Fangen spielen, Verstecken, Kneten, Tanzen, Verkleiden, Schminken, Friseur spielen, Armbänder basteln, Memory spielen, Fenster bemalen, Steine bemalen, Bügelperlen, Kuchen backen, Buch vorlesen, etwas für Papa/Oma/Nachbarn basteln usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn die Langeweile mal wieder ganz groß ist, dürfen die Mäuse ein Zettelchen ziehen. Langeweile ade! Zumindest vorübergehend ;-)