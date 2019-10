Das diesjährige Rosenkranzfest ist das 305. in der Geschichte der bis heute bestehenden Banzer Rosenkranzbruderschaft. Schon damals wurde es im Festkalender der Abtei als ein glanzvolles Fest gefeiert, davon zeugen der prachtvolle Rosenkranzaltar mit den Silberbildern der Rosenkranzgeheimnisse und die wunderbare Marienfigur der Rosenkranzkönigin. Ein glanzvolles Rosenkranzfest erwartet die Gläubigen auch in diesem Jahr, und zwar am Sonntag, 6. Oktober, in der Banzer Stiftskirche. Zum Festgottesdienst ab 10 Uhr kommt Generalvikar Monsignore Georg Kestel aus Bamberg. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes obliegt dem Chor und dem Orchester der Basilika Gößweinstein unter der Leitung von Dirigent Georg Schäffner. Am Nachmittag gestaltet die Singgruppe ab 14 Uhr den feierlichen Rosenkranz. Bei guter Witterung schließt sich die sakramentale Prozession im Klosterhof an. Zu allen Gottesdiensten ist der Parkplatz gebührenfrei nutzbar. red