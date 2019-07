"Glanzvolle Preziosen" im Wasserschloss Mitwitz

Wahrlich exquisit wird das unter dem Titel "Glanzvolle Preziosen" am kommenden Sonntag im Wasserschloss Mitwitz stattfindende Konzert des renommierten und bereits zum dritten Mal im Weißen Saal gastierenden Pianisten Christoph Soldan und der Stuttgarter Kammersolisten mit Daniel Rehfeldt (1. Violine), Yuki Mukai (2. Violine), Igor Michalski (Bratsche) und Hugo Rannou (Violoncello).

Auf dem Programm stehen Werke der Klassik bis zur angehenden Endromantik wie Mo-zarts Konzert in C- Dur KV 415, das von den Virtuosen in der vorgesehenen Originalbesetzung für Klavier und Streichquartett wiedergegeben wird, sowie Schuberts Quartettsatz c-Moll D 703, das dieser als 23-Jähriger schrieb, aber überaus facettenreich die Streicher fordert, und Tschaikowskys musikantisch spielfreudiges und unverkennbar russisches Streichquartett Nr. 1 D-Dur op.11.

Christoph Soldan gründete im Jahr 2014 zusammen mit dem Geiger Daniel Rehfeldt das Ensemble der Stuttgarter Kammersolisten. Neben Konzerten innerhalb Deutschlands führte eine erste größere Auslandstournee das Ensemble nach Korea und seitdem tritt es im Rahmen verschiedener Festivals und Konzertreihen auf, u. a. im Theater Dörzbach, in Krefeld, Schwandorf, Böblingen, Sigmaringen, Esslingen und kürzlich im Bad Kissinger Rossinisaal, wo eine CD live aufgenommen wurde.

Karten für die Soirée im Schloss können zu 15 Euro (12 Euro für Behinderte, 6 Euro für Schüler, Studenten und Arbeitslose) nur bis Freitagmittag beim Kreiskulturreferat im Landratsamt, Tel. 09261 / 678-300, und über e-mail: gisela.lang@lra-kc.bayern.de reserviert werden oder sind an der eine halbe Stunde vor dem Veranstaltungsbeginn geöffneten Abendkasse erhältlich. red