Gläubigen feierten am Sander Altmain

Traditionell am Sonntag vor dem Weinfest fand auf dem Sander Festplatz der Altmain-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Zeil statt. Abraham, der auf Gottes Ruf hin mit 75 Jahren seine Heimat verlässt und mit diesem Glauben als Vorbild in den drei Religionen Judentum, Christentum und Islam hoch geschätzt wird, war das Thema der Predigt, die Pfarrer Hans-Christian Neiber hielt. Im Anschluss kamen die Gottesdienstbesucher bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch und konnten sich austauschen. Jetzt am Wochenende findet auf dem Areal das große Sander Altmain-Weinfest statt. Foto: Christian Licha