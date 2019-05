Gläubige sollen bei neuer Struktur mitreden

Nach der Bildung der künftigen pastoralen Räume im katholischen Dekanat Haßberge will der Dekanatsrat der Katholiken neue Wege der Beteiligung und Entwicklung der Gemeinden und Gruppen im Dekanat gehen. Dabei werden die Laien in den Gemeinden eine wichtige Rolle spielen.

Bei ihrer Vollversammlung am Donnerstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Hofheim wollen Vorstandschaft und Delegierte des Gremiums die bei der letzten Vollversammlung gefundenen Zielperspektiven in offenen Werkstätten konkretisieren und erste Schritte einer Vernetzung erarbeiten.

"Wie können (kleine) Gemeinden ihre Zukunft eigenverantwortlich gestalten?", "Welchen Ort haben Jugendliche und junge Erwachsene in unseren Gemeinden?", "Wie können wir uns die Aussagen von Konzil und Synode in der aktuellen Situation zunutze machen?" sind nur drei von mehreren Themen, die an dem Abend bearbeitet werden sollen, wie der Dekanatsrat am gestrigen Freitag mitteilte.

Für einen "offenen Prozess"

Der Vorstand des Dekanatsrates lädt alle Delegierten, aber auch andere Interessierte zu der Vollversammlung ein. Die Vorsitzende Klaudia Schwarz betont: "Wir wollen die Entwicklung unseres Glaubensraumes in einem offenen Prozess angehen und dabei möchten wir möglichst viele an einer Entwicklung von Glauben und Kirche in unseren Gemeinden beteiligen."

Das Pfarrheim Hofheim befindet sich in der Kirchgasse 1 in Hofheim. Eine kurze telefonische Anmeldung (beim Diözesanbüro in Haßfurt, Telefonnummer 09521/61960) ist für die Planung bis zum 8. Mai hilfreich, so die Organisatoren.

Der Dekanatsrat ist das höchste Laiengremium der katholischen Kirche auf Dekanatsebene - ähnlich dem Pfarrgemeinderat in den Pfarreien. red