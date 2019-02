Gläubige sind zum Blasiussegen eingeladen

In der Herz-Jesu-Pfarrkirche wird im Gottesdienst, der am Samstag, 2. Februar, um 18 Uhr beginnt, sowie nach den Gottesdiensten am Sonntag, 3. Februar, die um 10 und 17 Uhr anfangen, der Blasiussegen erteilt. Außerdem können die Gläubigen am Sonntag, 3. Februar, um 16 Uhr den Blasiussegen erhalten. sek