Gläubige pilgern zum Berg der Franken

"Mit Freude Wallfahrt erleben, in Stille mit Gott", so lautete das Motto der diesjährigen Wallfahrt der Pfarrgemeinde Poppenroth. Bei herrlichem Herbstwetter machten sich 53 Frauen und 33 Männer auf den Weg zum Heiligen Berg der Franken.

Bei der 274. Wallfahrt erfüllten sie das Gelöbnis ihrer Vorfahren, welches nach den Aufzeichnungen aus der Zeit der Pest stammen muss.

Bereits um 8 Uhr morgens zogen die Pilger singend und betend über die Fluren bis nach Waldberg, wo eine Mittagspause eingelegt wurde. Getreu dem Motto brachten die Vorbeterinnen Rosi Bollwein, Ute Wehner, Margit Wolf und Annette Schmitt tiefgreifende und sehr berührende Meditationen mit auf den Weg.

Um 15 Uhr erreichten sie den Heiligen Berg und wurden vom Guardian Pater Martin empfangen. Nach dem Kreuzweg wurde es noch ein gemütlicher Abend im Kloster.

Der Sonntagmorgen wurde mit einem Wallfahrtsgottesdienst eröffnet. Die musikalische Gestaltung lag unter der Leitung von Jürgen Kröckel in den Händen des Musikvereins Poppenroth. Dieser erntete reichlich Beifall.

Nach dem Mittagessen ging es zurück Richtung Heimat. In Burkardroth gab es dann Kaffee und Kuchen. Danach traten die Pilger die letzte Wegstrecke nach Poppenroth an. In der St. Ulrich-Kirche angekommen, bedankte sich Wallfahrtsführer Lothar Metz bei allen Teilnehmern und wünscht sich für 2019 alle gesund und munter wieder zu sehen. red