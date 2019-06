Gläubige fühlen die Nähe Gottes auf Herzogenaurachs höchstem Berg

Auf der Aussichtsplattform im neuen Stadtteil Herzo Base kamen am Pfingstmontag die Gläubigen der katholischen Gemeinden zu einem Freiluftgottesdienst zusammen. Damit sollten die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Herzogenaurach eine wichtige Form des gemeindlichen Zusammenseins erleben können. Von dieser Position aus konnte man nahezu die ganze Stadt, aber auch Niederndorf, den Lohhof und das Neubaugebiet der Herzo Base überblicken.

Bereits im Vorfeld hatten Helfer Bänke auf dem kleinen Plateau aufgestellt. Auf ihnen sollten, zusätzlich zu den fest installierten Sitzgelegenheiten, die Gläubigen Platz finden. Dennoch mussten einige Gottesdienstbesucher mit Stehplätzen vorlieb nehmen.

Den Gottesdienst zelebrierten Kaplan Tobias Fehn und Kaplan Pater Moison Michael. Unterstützt wurden sie von Gemeindereferent Bernhard Keller und zahlreichen Ministranten aus dem Seelsorgebereich sowie von mehreren Lektoren. Für die musikalische Gestaltung zeichnete die Niederndorfer Kirchenband "Spirit of Life" verantwortlich.

Besondere Orte in der Bibel

Für Fehn sind die Gläubigen nun liturgisch im Alltag angekommen, auch wenn mit dem Freiluftgottesdienst ein Höhepunkt angehängt wurde, denn mit dem Pfingstsonntag endete der Osterfestkreis und beginnt der Jahresfestkreis.

In der Lesung aus dem ersten Buch der Könige begab sich Elias zum Gottesberg Horeb, das Matthäusevangelium hatte den Meerwandel Jesu zum Inhalt, nachdem er zuvor auf einem Berg war, um seinem Vater nahe zu sein. In seiner Predigt ging Fehn auf diese Textstellen ein und stellte fest, dass derzeit nicht nur in Erlangen der Berg ruft, die Gläubigen befänden sich gerade auf dem höchsten Berg Herzogenaurachs.

Jeder Berg sei in der Bibel ein besonderer Ort, auch die Gläubigen könnten auf diesem Berg das Gefühl der Nähe Gottes erfahren. Nach den Erfahrungen des Aufstiegs und dem Erreichen des Gipfels könne man den Ausblick genießen. Auch im Leben heiße es immer wieder, Erfahrungen zu machen, die das Leben wie einen Aufstieg auf einen Berg erscheinen lassen, "die uns frei machen, um Gott nahe zu sein". Jesus habe auf dem Berg Kraft für den Alltag gesammelt und an die Jünger weitergegeben.

Die Jünger waren auf dem See in Gefahr, und auch unser Lebensboot werde hin- und hergeworfen, sei es durch Alltagsstress oder andere Widrigkeiten. Fehn war sich sicher: "Wir haben unseren Halt, Jesus, er kommt uns entgegen, wenn wir auf den Berg steigen. Er ist der Begleiter, der uns zur Seite steht. Wenn wir ihm unsere Hand entgegenstrecken, dann hilft er uns!"