Gläubige feierten unter dem Motto "Zum Davonfliegen"

"Zum Davonfliegen" lautete das Motto des Gemeindefestes in der evangelischen Kirchengemeinde Memmelsdorf. Rund um die Kirche, die derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, wurde fröhlich gefeiert.

"Es war herrlich", sagt Sonja von Aschen, Pfarrerin in der Gemeinde Untermerzbach/Memmelsdorf. Es war eine Spielstraße aufgebaut, in der die Kinder fantasievoll gestaltete Luftballons aufhängen konnten, die sie im Kindergottesdienst bemalt hatten. Auch die Straße mit dem Memmelsdorfer Gotteshaus wurde "künstlerisch" gestaltet: Ein Gemeindemitglied symbolisierte das "Davonfliegen". Der Gottesdienst fand unter schattigen Plätzen im Umfeld der Kirche statt. Der Posaunenchor und der Gesangverein Memmelsdorf gestalteten den Gottesdienst mit, und später wirkte bei einer Abschlussandacht die "Lob-Preis"-Band mit.

"Mit Gott kommt Farbe in das Leben, und er hilft, die Welt nicht nur in Schwarz-Weiß zu sehen. Er ermutigt, den Balken im eigenen Auge erst einmal zu sehen, bevor man Splitter im Auge von Geschwistern herausziehen kann", sagte die Geistliche in ihrer Predigt zum Gemeindefest. Die Kinder schenkten später ihre schön gestalteten Luftballons an ihre Lieben. Die Konfirmanden in ihren Gemeindefest-T-Shirts sorgten dafür, dass es den Besuchern an nichts mangelte. Die Pfarrerin war zufrieden und schmunzelte: "Um das Kruzifix herum herrschte lebendiges Treiben, auf der grünen Wiese vor der Kirche, vielleicht zog da ein Lächeln durch Jesu Gesicht; vielleicht auch nur zu viel Don Camillo gesehen."