Gläubige erfahren mit dem Rad die Schöpfung

Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt vom 9. bis 18.August zur achten Radwallfahrt in die Heimat des Friedensheiligen Nikolaus von der Flüe ein. Flüeli liegt im Herzen der Schweiz südlich von Luzern.

Jung und Alt sind eingeladen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, teilt die KLB mit. Die Wallfahrt mit dem Rad bietet die Möglichkeit, die Schöpfung intensiv zu erfahren, dem Lebensweg von Bruder Klaus und seiner Frau Dorothea nachzuspüren, den eigenen Lebensweg neu zu überdenken und an Leib und Seele aufzutanken. Das Programm in Flüeli wird nach den Wünschen der Teilnehmer erstellt.

Die Tagesetappen sind zwischen 70 und 90 Kilometer lang. Bodensee und Vierwaldstätter See werden mit der Fähre überquert. Übernachtet wird überwiegend in Gasthöfen, meist in Doppelzimmern, zweimal in Gruppenschlafräumen. Ein Begleitfahrzeug übernimmt den Gepäcktransport, sorgt für die Verpflegung unterwegs und den Rücktransport der Fahrräder. Die Pilger werden mit einem modernen Reisebus abgeholt. Der Preis liegt für Mitglieder der KLB bei 950 Euro, Nichtmitglieder zahlen 975 Euro. Gelegenheit zur Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei der Katholischen Landvolkbewegung Erzdiözese Bamberg, Telefon 0951/5023800. red