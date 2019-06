Gläubige der Fränkischen Schweiz pilgern auf das Walberla

Sehr zahlreich pilgerten bei strahlendem Sonnenschein Gläubige in einer Sternprozession zum Walberla. Betend und singend machten sich von Schlaifhausen die Pinzberger und Wiesenthauer, von Leutenbach aus die Weingartser und Leutenbacher sowie von Kirchehrenbach Weilersbach und Kirchehrenbach auf den Weg.

An den vier Stationen beteten die Gläubigen für alle Arbeitnehmer, für die in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen, für Lehrer und Erzieher sowie die in öffentlicher Verantwortung und sozialen Diensten Tätigen.

Am geschichtsträchtigen Berg angekommen, fiel der Blick zuerst auf die Walburgiskapelle, die aufgrund der derzeitigen Renovierung eingerüstet ist. Vor der Walburgiskapelle feierten Pfarrer Michael Gehret und Pfarrer Oliver Schütz mit den Gläubigen den Gottesdienst.

Pfarrer Michael Gehret, Leitender Pfarrer des Seelsorgebereiches Ehrenbürg, griff in seiner Predigt das Thema Sicherheit auf, die neben dem Wunsch nach Gesundheit zu den wichtigsten menschlichen Grundbedürfnissen zähle. Die in den Pfarrgemeinden durchgeführte "Sicherheitsüberprüfung" der Kirchen und sonstigen Einrichtungen solle ebenfalls zur Verbesserung der Sicherheit beitragen. Auch die zweite Lesung berichtete von der Sicherheit durch die Mauer, welche eine Stadt umgebe. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Karl-Heinz Dorsch und Erhard Kraus umrahmt. Nach dem Dank an alle, die zum Gelingen der Wallfahrt beigetragen haben, und dem Schlusssegen erklang noch das fränkische Marienlied "O himmlische Frau Königin". Viele Gottesdienstbesucher nutzten die Zeit nach dem Gottesdienst zu einem Gespräch mit Bekannten aus den Nachbargemeinden oder genossen den herrlichen Ausblick. Viele hatten auch eine Brotzeit im Rucksack und stärkten sich so vor dem Abstieg in die verschiedenen Ausgangsorte. red