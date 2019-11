Glätte in der Kurve: Auto geriet in Gegenverkehr

Morgendliche Glätte wurde einem 20-jährigen Autofahrer am Mittwoch zum Verhängnis, wobei das Ganze noch relativ glimpflich ausging - zumindest gab es keine Verletzten beim Unfall auf der Ortsverbindungsstraße von Burghausen nach Reichenbach. Wie die Polizei meldete, war gegen 7.40 Uhr der junge Mann in Richtung Reichenbach unterwegs und fuhr auf glatter Fahrbahn in eine Kurve ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem Auto einer 42-Jährigen zusammen. Glücklicherweise kam es zu keinem Frontalzusammenstoß, so dass niemand verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. pol