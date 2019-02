Gladbach-Fans zeigen sich großzügig

Der Gladbach- Fanclub Frankenwald hat 750 Euro an zwei Kindergärten und die Glasbewahrer am Rennsteig gespendet.

Vorsitzender Jörg Nebatz erinnerte bei der Übergabe an das Fußball-Highlight in der Rennsteigregion, als im Sportpark des ASV Kleintettau die "Weisweiler Traditionself" mit ehemaligen Spitzenspielern von Borussia Mönchengladbach auflief. Die Partie habe aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Fanclubs stattgefunden.

Der Vorstand habe sich entschlossen, den Erlös an gemeinnützige Organisationen aus der Region weiterzugeben, so Nebatz. Die Wahl sei auf den Kindergarten St. Nikolaus in Windheim und die Kindertagesstätte "Regenbogen" in Tettau sowie auf den Verein Glasbewahrer am Rennsteig gefallen. Jeder Empfänger konnte 250 Euro entgegennehmen.

Wolfgang Hammerschmidt von den Glasbewahrern dankte für die Spende. Er freute sich, dass die Gladbach-Fans im Frankenwald auch an die Kinder denken. So kämen Traditionsbewahrer und Zukunft in der Region zusammen.

Den Dankesworten schlossen sich Yvonne Löffler und Tamara Erhardt vom Kindergarten Windheim sowie Heike Klissenbauer und Christiane Fiedler für den Kindergarten Tettau an. eh