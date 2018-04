Gitarrenvirtuoes gibt ein Gastspiel

Am Sonntag, 29. April, 17 Uhr gibt der international bekannte Gitarrist Roberto Legnani in Lichtenfels in der Ehemaligen Synagoge, Judengasse 12, ein Konzert der Extraklasse: eine Hommage an die klassische Gitarre, an ihr natürliches und grandioses Klangspektrum.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info Lichtenfels, Marktplatz 10, Telefon 09571/ 795101 und an der Konzertkasse ab 16.30 Uhr.

Mit seinem neuen außergewöhnlichen und faszinierenden Instrument - einer "Stradivari" unter den Gitarren - präsentiert Roberto Legnani virtuose und brillante klassische Kompositionen, darunter Bekanntes wie "Recuerdos de la Alhambra" von Francisco Tárrega, aber auch von Legnani wiederentdeckte Meisterwerke sowie seine großartigen Eigenschöpfungen, u. a. "Moods from the Song of King David". Unter den musikalischen Highlights sind "La Catedral" von Agustín Barrios, und das großartige "Le Rossiniane" aus opus 119 von Mauro Giuliani sowie meisterhafte und formvollendete Kompositionen aus Deutschland, Irland, Italien und Spanien. Legnanis präzises Spiel ist von höchster eleganter Meisterschaft. red