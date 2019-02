Gitarrentrio im Dientzenhofer-Saal

In der Konzertreihe im Dientzenhofer-Saal der Städtischen Musikschule präsentiert das "Neutraublinger Gitarrentrio" am Sonntag, 10. Februar, um 11 Uhr spannende Gitarrenmusik aus Lateinamerika. 2015 gründeten die Gitarristen Edgar Ocampo, Helmut Altmann und Jürgen Faderl, allesamt tätig an der Städtischen Sing- und Musikschule Neutraubling, das "Neutraublinger Gitarrentrio". Die gemeinsame Begeisterung für die Musik Lateinamerikas setzt den Schwerpunkt in ihrem Repertoire. Der Eintritt ist frei. red