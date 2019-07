Am Freitag, 5. Juli, präsentiert das Regena Gesundheits-Resort & Spa in Bad Brückenau live "Die Guitarreros" mit instrumentaler Gitarrenmusik der Extraklasse. Rhythmisches Feuer, spielerische Virtuosität, Spaß und Lebensfreude legen die Zwillinge Volker und Torsten Schubert in ihr Spiel hinein. Den Besucher erwartet ein Konzerterlebnis mit unterhaltsamer Show. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist um 20 Uhr. sek