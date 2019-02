Gitarrenkurs für Erwachsene

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet mit Konrad Boxdörfer einen Gitarrengrundkurs für Erwachsene an. Anhand von zwölf Lektionen werden folgende Lerninhalte vermittelt: Gitarrengriffe Dur/Moll in einfachen Tonarten mit den dazugehörenden Septakkorden, einfache Liedbegleitungstechniken (Schlagarten und Zupfmuster), angewandt an eingängigen Melodien verschiedener Liederarten (zum Beispiel Folk, Country, Spiritual, deutsches Liedgut), leichtes Melodiespiel (Wechselanschlag) an passenden Liedern, Einführung in freies Kadenzspiel und Notenlesetechniken. Notenlesen wird nicht vorausgesetzt. Der Kurs beginnt am Dienstag, 19. Februar, umfasst zwölf Abende und findet jeweils von 19 bis 20 Uhr im VHS-Raum in der Grund- und Mittelschule, Am Hirtengraben 7, statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet (www.vhs-kronach.de). red