Die evangelische Jugend im Dekanat Michelau bietet ab Dienstag, 8. Oktober, 17 Uhr, einen Gitarrenkurs für Anfänger ab 13 Jahren an. Der Kurs findet in fünf Doppelstunden, jeweils vierzehntägig, statt. Veranstaltungsort ist das evangelische Gemeindehaus in der Kronacher Straße 16 in Lichtenfels. Anmeldung und Infos bei Reiner Babucke, Telefon 09571/9476371. red