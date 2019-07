Mühlhausen 12.06.2019

Gitarrenkonzert in Mühlhausener Kirche

Ein Gitarrenkonzert unter der Leitung von Johannes Tonio Kreusch und Doris Orsan gibt es am Sonntag, 7. Juli, in der evangelischen Maria-Kilian-Kirche, Hauptstraße 6 in Mühlhausen. Es ist das Abschlus...