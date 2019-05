Am Freitag, 31. Mai, lädt die Abtei Maria Frieden um 19.30 Uhr zu einem Gitarrenkonzert mit Sebastian Christoph Jacob in die Abteikirche nach Kirchschletten ein. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach und Silvius Leopold Weiss. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös des Konzerts dient der Finanzierung der Orgelrestaurierung und der Reinigung des Pfeifenwerkes der Orgel in der Abteikirche. red