Gitarrenbau-Kurs der Volkshochschule

Die eigene E-Gitarre designen, bauen und sich einen Traum verwirklichen? Das bietet der Workshop "E-Gitarrenbau" der Volkshochschule Haßberge im Gitarrenatelier Hermann Gräfe in Lendershausen. Die Teilnehmer können sich in den Bau miteinbringen. Sie treffen die Auswahl des Modells, des Holzes und der Hardware nach ihren individuellen Anforderungen. Für alle Interessenten findet am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr ein Informationsabend statt (Anmeldung an Hermann Gräfe, Telefon 09523/848). red