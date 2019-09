Die Volkshochschule bietet einen Kurs für Musikinteressierte an, die ein Instrument lernen wollen: Der Gitarren-Schnupper-Kurs für Erwachsene beginnt ab Montag, 23. September. Beginn ist um 19 Uhr in der Grundschule in Steinwiesen. Die Anmeldung ist unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red