Gitarren in Pettstadt

Im Bürgersaal des Pettstadter Rathauses findet am kommenden Samstag, 9. November, um 20 Uhr ein Gitarrenkonzert der besonderen Art mit Stefan Kugler und Marcus Waloschik statt. "Akustikgitarre, Akustikbass & Gesang - reduziert aufs Maximale!" heißt das Motto des klangvollen Abends. Ob rein instrumental, mit deutschen und englischen Texten - ob überwiegend eigene Stücke gespielt werden oder ausgesuchte Songs von Michael Hedges, Rory Gallagher oder auch Andy McKee: Das Duo ist eine Band, die ihre Musik lebt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Karten gibt es bei der Gärtnerei Reichert, Bahnstraße 17, in Pettstadt, oder im Internet unter www.diekultschmiede.de und an der Abendkasse. red