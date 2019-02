Gitarren-Crashkurs II in Stockheim

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Mac Frayman den Gitarren-Crashkurs II an. Bereits am Ende des vorausgehenden Kurses waren die Teilnehmer in der Lage, unterschiedlichste Lieder auf der Gitarre zu begleiten. Sie lernten in kurzer Zeit die wichtigsten Grundakkorde und Spieltechniken (kein Notenspiel!). Das in der Gruppe bereits erlernte wird in diesem Kurs fortgeführt. Jeder darf Liederwünsche einbringen. Das Lerntempo bestimmen die Teilnehmer selbst. Der Kurs ist für Einsteiger jeden Alters mit geringen Vorkenntnissen sowie für Personen, die ihre Grundkenntnisse auffrischen möchten, geeignet. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 28. Februar, dem schließen sich weitere vier Donnerstag-Abende an. Diese sind 14. März, 28. März, 4. April und 2. Mai. Der Kurs findet jeweils von 18 bis 20 Uhr im Medienraum der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch) statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red