Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Annette Boxdörfer einen Gitarren-Crashkurs für Kinder ab zehn Jahren an. Wichtig dabei ist, dass im Kurs die Gitarre nur als Begleitinstrument genutzt wird und die Teilnehmer auch Freude am Singen haben sollten. Der Kurs beginnt am Dienstag, 19. Februar, umfasst zwölf Nachmittage und findet jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im Vereinszimmer der Rodachtalhalle, Hirtenwiesen 6, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red