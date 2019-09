Zwei "Gitarren-Crash-Kurse" für Erwachsene werden an der Volkshochschule Kreis Kronach angeboten. Bei den angebotenen Kursen handelt es sich um die Teile I und III. Beide Gitarrenkurse beginnen am Donnerstag, 26. September. Sie umfassen fünf Abende und finden jeweils im Medienraum in der Grundschule Stockheim - dem Schulhaus Reitsch - statt. Der "Gitarren-Crash-Kurs I" ist von 16 bis 18 Uhr. Der andere "Gitarren-Crash-Kurs III" findet von 18 bis 20 Uhr statt. Für eine Planung ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red