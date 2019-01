Gitarre für Anfänger

Die Volkshochschule Maßbach hat einen Kurs "Gitarre III für Anfänger mit Vorkenntnissen" im Programm. Der Kurs mit zehn Einheiten startet am 31. Januar und findet jeweils donnerstags von 17.45 bis 18.45 Uhr in der Mittelschule in Maßbach statt. Anmeldungen sind unter www.die-vhs.de oder Tel.: 09776/709 09 80 möglich. sek