Girls: "Wir sind die Hälfte"

Mädchen und Frauen machen mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland aus - und doch sind sie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nicht entsprechend vertreten. Beim Internationalen Mädchentag am Freitag, 11. Oktober, möchte die Aktion #wirsinddiehaelfte des Netzwerks Mädchenarbeit Mittelfranken auf die Benachteiligung von Mädchen und Frauen in vielen Bereichen Deutschlands aufmerksam machen.

Auch die Stadt Erlangen beteiligt sich am Aktionstag: Ein Mädchen begleitet OB Florian Janik bei der Arbeit; ein Vorstandsmitglied der Erlanger Stadtwerke und der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach werden bei der Arbeit begleitet.

Im Jugendtreff "Fuxx" im E- Werk findet von 15 bis 18 Uhr ein Mädchentreff mit Kochangebot statt. Außerdem greift eine Plakatreihe Beispiele aus dem gesellschaftlichen Leben auf. Sie ist bis 21. Oktober im Treppenhaus des Rathauses zu sehen. Weitere Infos unter www.bezirksjugendring-mittelfranken.de. red