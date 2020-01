Gipsy: zwei klare Erfolge

Mit zwei klaren Erfolgen und einer Niederlage sind drei der sechs Dartmannschaften des DC Gipsy Ebern in das Jahr gestartet. Viel Spielfreude entwickelte die zweite Garnitur des DCE im Heimspiel der Verbandsliga gegen Anarchy 05 Erlangen. Mit einem 17:3 schickten sie die Mittelfrnken, die im Eberner "Darttempel" keine Chance hatten, klar geschlagen nach Hause. Die drei Niederlagen gingen auf das Konto von Bianca Dressel, die normalerweise die Eberner Punktjägerin ist: zweimal im Einzel und einmal im Doppel zusammen mit Stefan Mäder. Siegreich waren Mäder (4), Jürgen Steiner (4), Stefan Pecht (4), Bianca Dreßel (2), Pecht/Steiner (2) und Dreßel/Mäder. Mit diesem Erfolg hat sich das Team erst einmal in der Spitzengruppe der Verbandsliga festgesetzt.

"Vierte" lässt nichts anbrennen

Die vierte Mannschaft ließ in der Auswärtspartie der Bezirksliga A beim Steel-Dart-Verein Amberg III beim 12:4 Erfolg nichts anbrennen. Das Eberner Team zeigte sich hellwach. Bereits nach den ersten vier Einzeln und den zwei gespielten Doppeln lag Gipsy IV mit 5:1 vorn. Für die Gäste waren Jürgen Eichelsdörfer (3), Philip Schneider (2), Jan Simon (2), Oliver Schneider und Rüdiger Schmidt in den Einzeln sowie Eichelsdörfer/Schneider (2) und Schmidt/Simon in den Doppeln erfolgreich. Bestleistungen stellten Jürgen Eichelsdörfer (180), Rüdiger Schmidt (High Finish 130), Jan Simon (112) und nochmals Eichelsdörfer (Low Darts 17 und 19) auf.

Einen schweren Stand hatte dagegen Team V des DC Gipsy bei Anarchy Erlangen IV. Die Eberner hielten zwar bis zum 4:4 mit, doch in den vier folgenden Partien ging den Gästen die Luft aus und sie verloren mit 4:8. Die vier Zähler erspielten Harald Pfuhlmann (2), Robert Fleischer und im Doppel Fleischer/Pfuhlmann ein. di