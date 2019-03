Gipsy-Reserve will siegen

Die dritte Mannschaft des DC Gipsy Ebern gastiert am Donnerstag in der Bezirksliga bei Hauch Wech Bruck Erlangen II. Die Mannschaft steckt voll im Abstiegskampf und steht auf dem vorletzten Platz - vier Punkte fehlen zum Nichtabstieg, drei Spieltag stehen noch aus. In der Vorrunde kassierten die Eberner eine deutliche 3:9-Niederlage.

Die zweite Mannschaft empfängt am Freitag, 20 Uhr, den DC Labamba II Bad Windsheim in der Verbandsliga. Die Gastgeber sind im Titelkampf noch voll im Rennen. Drei Spieltage vor Ende rangieren sie mit zwei Punkten Rückstand auf Bad Windsheim auf Platz 2: Ein Sieg in dieser Spitzenbegegnung ist also Pflicht. Im Hinspiel setzte es jedoch eine 7:5-Pleite für die Gipsys. Bei einem Sieg hätten sie die Meisterschaft so gut wie sicher. di