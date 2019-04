Gipsy-Reserve verspielt Titel

Mit einer bitteren 5:7-Niederlage kehrte die zweite Mannschaft des DC Gipsy Ebern vom vorletzten Spieltag bei Finnigans Harp Nürnberg III zurück und hat damit die Titelchance verspielt.

Die Partie in Nürnberg wurde klar von den Gastgebern bestimmt, die bereits in den acht Einzeln für eine Vorentscheidung sorgten. Das Eberner Team war noch nicht ganz in Nürnberg eingetroffen, da lag es mit 2:6 zurück. Lediglich Rüdiger Schmitt und Oliver Schneider gelang es, zwei Punkte einzuspielen. In den Doppeln bäumte sich der DC Gipsy zwar noch einmal auf, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern.

Dennoch bewies die Eberner Reserve Moral entschied die ersten drei Doppel für sich - somit verkürzten sie auf 6:5, was jedoch letztlich nicht mehr als Ergebniskosmetik bedeutete, zumal man das entscheidende Doppel den Gastgebern überlassen musste, die damit zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf holten. Für Ebern waren Yannik Dreßel/Max Rauch, Bianca Dreßel/Stefan Mäder und Oliver Schneider/Rüdiger Schmitt erfolgreich. di