Gipfeltreffen in Neuses

Sechs Punkte trennen den Zweitplatzierten SG Schmölz/Theisenort II vom Spitzenreiter SV Neuses. Im Topspiel heute um 18.15 Uhr wird die SG alles versuchen, um den SV vor heimischer Kulisse zu schlagen und den Kampf um den Titel nochmal spannend zu machen.

Am Sonntag müssen die Neuseser ein weiteres schweres Auswärtsspiel beim TSV Weißenbrunn II bestreiten, während die SG die vermeintlich leichtere Aufgabe beim FC Redwitz (15 Uhr) hat.

Gespannt wird auch der Drittplatzierte ATSV Gehülz auf das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams schauen, doch muss man zunächst die Hürde FSV Ziegelerden nehmen (heute, 18.30), der zwei Tage später beim SV Seelach antreten muss (15 Uhr). Das dritte Nachholspiel bestreiten heute der SV Knellendorf und der FC Wallenfels II (18.15 Uhr) bevor beide am Sonntag auswärts ran müssen.

Dann spielt sich das Geschehen auch im Tabellenkeller ab, wenn die "Dritte" des FC Mitwitz gegen die SG Höfles-Votendorf/Fischbach II wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln will (13 Uhr), genauso wie die SG Gehülz/Kronach II in Thonberg (15 Uhr). dob