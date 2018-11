Bereits zum fünften Mal hat der in Breitengüßbach lebende Liedermacher Tim Köhler hochkarätige und buchstäblich "ausgezeichnete" Musikerkollegen zu einem gemeinsamen Konzertabend eingeladen. Das Leimershofer Gipfeltreffen der Liedermacher findet am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr im Hoftheater am Gut Leimershof statt. Näheres und Karten gibt es unter www.leimershofer-gipfeltreffen.de.

Neben Tim Köhler gastieren Bastian Brandt und Eva Sauter in Leimershof. Bastian Brandts Musik ist erdig, seine Stimme nimmt gefangen. Der aus Brandenburg stammende Liedermacher, der unter anderem auch als Komponist und Musiker für Theaterproduktionen fungiert, ist eigentlich noch zu jung, um zu den Alteingesessenen der Liedermacherszene zu gehören, und doch: Wer sich mit dem Genre beschäftigt, kommt an ihm nicht vorbei. Eva Sauter ist eine gerade steil aufsteigende junge Künstlerin aus Tübingen. Im November 2016, im Alter von gerade einmal 19 Jahren, wurde sie erstmals ausgezeichnet, und zwar als Gewinnerin beim Bundeswettbewerb "Treffen junge Musik-Szene". Ein halbes Jahr später gewann sie den Nachwuchs-Songwriter-Preis der Popakademie in Mannheim, wo sie inzwischen auch studiert. red