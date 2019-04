Gipfeltreffen auf dem Walberla

Das Bayerische Fernsehen (BR) zeigt am Mittwoch, 1. Mai, um 17.45 Uhr den Beitrag "Gipfeltreffen - Werner Schmidbauer trifft Volker Heißmann", der auf dem Walberla gedreht wurde. In der BR-Mediathek ist der Film nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang abrufbar.

Die Apfelbäume um das Dorf Schlaifhausen stehen in voller Blüte, als sich Werner Schmidbauer mit dem fränkischen Komödianten Volker Heißmann aufmacht hinauf zum Rodenstein, der mit 531 Metern höchsten Erhebung des Ehrenbürg-Gebirges, im Volksmund nur Walberla genannt. Das Walberla ist der Kult- und Hausberg der Franken, ein mystischer Ort, ein Energieplatz, an dem jährlich auch die Walpurgisnacht gefeiert wird.

Für den Mittelfranken Volker Heißmann ist dieser Berg das erklärte Wunschziel für sein Gipfeltreffen mit Werner Schmidbauer. Bester Laune erzählt er unterwegs von seinen künstlerischen Vorbildern Peter Alexander und Udo Jürgens und von der Entstehungsgeschichte des legendären Witwenpärchens "Waltraud und Mariechen". Er erinnert sich an seine glückliche Kindheit in Fürth, das Verhältnis zu seinen Eltern und der sechs Jahre älteren Schwester und seine erste Knabensopran-Rolle - die etwas ungewöhnlich war. Er betont, wie wichtig ihm bei allem sein Glaube und seine enge Bindung an die evangelische Heimatgemeinde sei.

Unterwegs singt Heißmann zu Schmidbauer an der Gitarre das evangelische Kirchenlied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" und überrascht mit einer Improvisation auf einem heimlich mitgebrachten, äußerst ungewöhnlichen Instrument.

Auf dem Gipfel dann geht es unter anderem um Heißmanns Kochleidenschaft und um Fußball und seine inzwischen sehr enge Verbindung zur SpVgg Greuther Fürth. Am Ende der Gipfelbrotzeit holt Werner Schmidbauer noch einmal die Gitarre hervor und begleitet Volker Heißmann, der wieder ein Musikinstrument parat hat, bei einem Intro eines seiner Lieblingslieder von Udo Jürgens, das ziemlich treffend Heißmanns Lebensmotto ausdrückt: "Ich würd` es wieder tun." Weitere Informationen unter www.br.de/gipfeltreffen. red